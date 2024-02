Le nouvel Echo Hub d’Amazon disponible en France

Lancé en septembre dernier lors d’une présentation d’Amazon, le novateur Echo Hub est maintenant accessible sur le marché français.

L’Echo Hub : un centre de commande pour la maison intelligente

Cet appareil, qui prend la forme d’un écran de contrôle, se distingue par son écran de 8 pouces, offrant une résolution de 1 280 x 800 pixels. Son design épuré permet une fixation murale facile, bien qu’il soit possible de l’installer sur un meuble grâce à un support vendu séparément, ainsi que de le personnaliser avec des cadres décoratifs. L’Echo Hub a été conçu pour simplifier la gestion des dispositifs domestiques intelligents, proposant un tableau de bord modifiable avec des widgets pour une meilleure organisation et contrôle des appareils connectés. Une telle innovation serait également la bienvenue chez Apple, pour éviter de devoir accrocher un coûteux iPad Pro 12,9 pouces M2 au mur.

Une technologie compatible et intuitive

L’Echo Hub intègre une technologie infrarouge avancée, capable de détecter la présence d’un utilisateur et d’ajuster son affichage en conséquence. Il est doté d’un bouton pour désactiver les microphones, assurant ainsi plus de confidentialité. Le dispositif se charge via un port USB-C, avec un câble de 180 cm et un adaptateur de 12,5 W inclus. Amazon propose aussi un adaptateur USB-C/Ethernet optionnel supportant le PoE (Power over Ethernet). L’appareil est compatible avec de multiples protocoles et systèmes, dont Matter, Alexa, Zigbee, Thread, Wi-Fi et Bluetooth, offrant ainsi une grande flexibilité d’utilisation.

L’Echo Hub est proposé à 199,99 euros et les premières livraisons sont attendues dès demain.