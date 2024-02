Le norvégien Aviant propose un service de livraison par drones à longue distance

Aviant, une startup norvégienne, a lancé à Lillehammer (Norvège) le service de livraison à domicile avec des drones couvrant les plus longues distance au monde. Un premier essai de livraison par drone s’est ainsi tenu à Trondheim, et les résultats ont été concluants. Les drones de livraison Kyte d’Aviant permettent aux résidents de Trondheim de recevoir directement à leur domicile des courses, des médicaments ainsi que des repas de restaurants locaux. Le service proposé par Aviant couvre un rayon de 17 km autour de Lillehammer, soit la plus grande zone en Europe (et même dans le monde) à bénéficier de de la livraison par drone.

L’introduction de ce service de livraison par drone répond à un besoin crucial de solutions de livraison rapides, à prix compétitif et écologiques, en particulier pour les personnes situées dans des endroits isolés. Les drones d’Aviant comblent ainsi le fossé d’accessibilité et offrent un lien vital à ceux qui pourraient autrement être privés de tels services en raison de barrières géographiques ou climatiques.

Kyte, le drone de livraison d’Aviant, possède une envergure de 2,5 mètres, pèse 16 kg et peut parcourir jusqu’à 30 km (en aller simple) à des vitesses de 100 km/h, le tout en transportant des charges utiles jusqu’à 2 kg. Conçu pour les conditions météorologiques extrêmes, Kyte est entièrement électrique, et produit donc nettement moins de CO2 par rapport aux véhicules de livraison traditionnels. Le drone est aussi équipé d’un treuil rétractable qui lui permet de déposer sans heurts le colis jusqu’au sol.