Voilà un collector qu risque fort de s’arracher sur eBay. Il y a quelques heures, Google a mis en vente une figurine d’un peu moins de 8 cm de hauteur représentant « The Bot », soit le petit robot vert qui tient lieu de mascotte du système d’exploitation mobile Android ! Disponible sur le Google Merchandise Store (site de vente de Google), la figurine s’est littéralement arrachée et se trouve déjà en rupture de stocks, ce qui ne manquera pas de faire grimper sa valeur sur le marché de la revente. « Nous sommes ravis de vous présenter la figurine de collection Android tant attendue ! » déclare Google pour présenter sa nouvelle « cash machine ». « Ce bugdroïde déborde de personnalité et égayera à coup sûr n’importe quel bureau ou étagère. »

Bien qu' »égayante » donc, The Bot est avant tout une figurine classique, articulée et tout en vinyle, qui mesure exactement 7,6 cm de hauteur. Le prix d’achat est de 16 dollars, ce qui est plutôt raisonnable pour un objet décoratif de ce type. Google ne précise pas le nom de la société qui fabrique The Bot, mais tout laisse à penser qu’il s’agit de Dead Zebra, un spécialiste de ce type de produit. Malheureusement, The Bot est uniquement disponible à la vente aux Etats-Unis, mais on devrait bientôt le retrouver en import sur eBay et consorts.