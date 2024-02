Xbox : vous pourrez jouer à tous vos jeux via le cloud gaming dès cette année

Avec le Xbox Cloud Gaming, vous pouvez jouer à de nombreux jeux disponibles sur le catalogue proposé par Microsoft. En revanche, vous ne pouvez pas profiter en cloud gaming des jeux que vous avez acheté. Cela va changer cette année.

Une brève conversation entre Phil Spencer, patron de la branche jeu vidéo de Microsoft, et NASBurg sur le Xbox Live a permis d’établir un calendrier pour l’une des fonctionnalités les plus demandées du Xbox Cloud Gaming : la possibilité de jouer à ses propres jeux. « Ça devrait être cette année », a déclaré Phil Spencer, sans en dire plus.

Phil Spencer says Owned Games to be playable on Xcloud in 2024 replies through Xbox chat, via @jhe007 pic.twitter.com/xnz3WgPJwi — HazzadorGamin, Dragon of Dojima (@HazzadorGamin) February 18, 2024

Bien qu’il y ait déjà une grande sélection de jeux disponibles avec le Xbox Cloud Gaming, la possibilité d’obtenir une plus grande variété de jeux donnerait sans aucun doute un coup de fouet au service.

Selon les dernières données publiées il y a quelques jours, le Xbox Game Pass (qui inclut le cloud gaming sur les différents appareils) compte 34 millions d’abonnés. En comparaison, il y en avait 25 millions en janvier 2022. La hausse a été de 36%.

Il est probable que Microsoft ait beaucoup de travail juridique pour obtenir les bonnes licences afin de tenir sa promesse initiale. Lorsque l’équipe Xbox a donné sa dernière mise à jour officielle à ce sujet il y a deux ans, elle a déclaré que les membres du Xbox Game Pass Ultimate ne pourraient streamer que « certains jeux qu’ils possèdent déjà » sur Xbox Cloud Gaming.