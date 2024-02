Le studio Respawn développerait un jeu Mandalorian

Après le prometteur Outlaws d’Ubisoft, serait-on en train de vivre une période dorée pour la franchise Star Wars dans le JV ? Si l’on en croit Insider Gaming, le studio Respawn Entertainment (Apex Legends, Jedi: Survivor) travaillerait actuellement sur un jeu Mandalorian à la première personne. Le développement du titre viendrait tout juste de démarrer, mais le pedigree du studio laisse évidemment beaucoup d’espoir concernant la qualité finale du jeu.

Le jeu Mandalorian placerait le joueur dans la peau d’un chasseur de primes originaire de Mandalore (pas le Mandalorian en personne donc à priori), alors que l’Empire Galactique fait régner un pouvoir sans partage. Sans surprise, il s’agira pour le joueur de récupérer de réaliser des contrats en capturant des cibles « dead or alive » comme on dit dans les bons westerns. Le gameplay, tout à la première personne, serait particulièrement dynamique et rapide au niveau des déplacements, le joueur pouvant choisir entre plusieurs styles de combat. A priori encore, le jeu ne sera pas un open world, l’action se décuplant sur plusieurs lieux plus ou moins iconiques répartis sur plusieurs planètes.

Pour rappel, l’ancien directeur créatif de Respawn, Mohammad Alavi, avait quitté le studio en pleine production d’un jeu Star Wars, et il semble donc que ce jeu était bien le titre Mandalorian qui a fuité aujourd’hui.