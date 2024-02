Titan : la lune glacée de Saturne ne pourrait pas abriter des formes de vie

C’est une petite déception pour nombre de scientifiques : une étude récente conclut que l’océan souterrain de Titan, la plus grande lune de Saturne, a une probabilité faible d’habitabilité. Cette découverte réduit considérablement les espoirs de détecter des formes de vie sur ce monde glacé, malgré des caractéristiques à priori fascinantes. Titan se distingue en effet par son atmosphère dense, riche en azote, et par la présence de méthane et d’éthane, ce qui en fait la seule lune du Système solaire avec une atmosphère significative. Cette particularité, ainsi que sa surface recouverte de glace d’eau et de rochers glacés ou bien encore les indices d’un océan d’eau liquide sous sa surface (identifiés par la sonde Cassini-Huygens), ont alimenté les spéculations quant à la possibilité que Titan puisse abriter la vie.

Les scientifiques ont aussi examiné la quantité de molécules organiques, essentielles à la vie telle que nous la connaissons, transférées de la surface de Titan vers son océan souterrain. Les résultats, basés sur des modèles et l’analyse des cratères d’impact, indiquent que la fusion provoquée par ces impacts permettrait effectivement le transfert de ces composés organiques vers l’océan. Cependant, les estimations de la quantité de matières organiques transférées révèlent un apport insuffisant en carbone, ce qui suggère que les conditions nécessaires à la vie (combinant eau et carbone), sont difficiles à réunir sur Titan.

Ces conclusions, bien que décevantes pour la recherche de vie extraterrestre dans le Système solaire externe, ouvrent cependant de nouvelles perspectives. La future mission Dragonfly de la NASA, programmée pour 2028, prend du galon à la lumière de ces résultats. En explorant la chimie prébiotique de Titan, Dragonfly pourrait en effet receuillir des données précieuses concernant les processus de formation et d’auto-organisation des composés organiques, contribuant ainsi à notre compréhension des origines de la vie sur Terre et potentiellement ailleurs.