Google a supprimé plus de 170 millions de faux avis sur la recherche et Maps en 2023

Google a opéré à un important nettoyage en 2023 en supprimant plus de 170 millions de faux avis au niveau des résultats de recherche et de son service Maps.

Un nettoyage faux avis par Google

Le moteur de recherche de Google reste le principal moyen utilisé par les internautes pour trouver des produits et des services sur Internet. Google permet également aux internautes d’évaluer ces produits et services en ligne. En effet, l’entreprise affirme que plus de 20 millions d’évaluations communautaires de produits et de services dans la recherche et Maps sont ajoutées chaque jour.

Cependant, il existe de nombreux stratagèmes en ligne pour gagner de l’argent en publiant de faux avis. Google a donc décidé d’apporter des modifications et des améliorations à ses algorithmes, ainsi qu’à sa technologie d’évaluation afin de détecter et de se débarrasser des faux avis au niveau de son moteur de recherche et de Maps.

Dans un billet de blog, Google indique avoir supprimé ou bloqué en 2023 plus de 170 millions d’avis qui enfreignaient ses politiques. C’est en hausse de 45% par rapport à 2022. L’année dernière, Google s’est également débarrassé de plus de 12 millions de faux profils d’entreprises.

L’un des nouveaux algorithmes mis en place par Google pour détecter les faux avis consiste à vérifier si le même avis apparaît sur plusieurs entreprises ou si une entreprise reçoit un grand nombre d’avis 5 étoiles. Cet algorithme a été utilisé pour faire tomber un réseau d’escrocs en ligne. La technologie de Google, combinée à la collaboration avec des personnes qui avaient été contactées par ce réseau, a permis de supprimer cinq millions de faux avis en l’espace de quelques semaines seulement.

Outre les faux avis et les fausses listes d’entreprises, Google a déclaré avoir supprimé 14 millions de vidéos enfreignant ses règles en 2023. Ce chiffre a doublé par rapport à 2022. En outre, Google a bloqué plus de 2 millions de tentatives d’escrocs en 2023 qui tentaient de revendiquer des profils d’entreprises légitimes, ce qui représente là encore le double du nombre de tentatives trouvées en 2022.