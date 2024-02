Madame Web réalise un démarrage catastrophique, avec seulement 6 millions de dollars de recettes aux Etats-Unis

Etrillé par les critiques et par les spectateurs, Madame Web est peut-être déjà le pire film de 2024. Scénario que l’on croirait écrit par une IA (et encore…), mise en scène inexistante, casting médiocre et acting du même acabit, scènes d’action minables, Madame Web semble cumuler toutes les tares possibles si l’on s’en tient aux quelques critiques sur le film. Cet accueil glacial se traduit par un accident industriel de plus pour Sony Pictures : sur son premier jour d’exploitation aux Etats-Unis, Madame Web enregistre seulement 6.05 millions de dollars de recettes, soit le plus mauvais démarrage pour un film du Spiderverse de Sony. Même le pitoyable Morbius a fait mieux (17.3 millions). En France, le film a réalisé 41000 entrées, dont quelques centaines à peine sur Paris. Le gros bide.

Madame Web est même en fond de classe des recettes pour un film de super-héros, juste devant des trucs aussi insignifiants que Teen Titans GO! to the Movies ou Les Nouveaux Mutants (qui a l’excuse d’être sorti entre deux confinements). On se demande tout de même comment Sony peut à la fois signer deux chefs d’oeuvres de l’animation avec Spider-Man Into the Spider Verse et sa suite, et se montrer aussi lamentable avec ses adaptations live-action (car même les meilleurs films Spider-Man avec Tom Holland ne volent pas bien haut à vrai dire…).