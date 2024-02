Survie de quatre mois dans le désert grâce aux Low Tech

Corentin de Chatelperron et Caroline Pultz, deux aventuriers de la nouvelle génération, ont relevé un défi remarquable : survivre plus de trois mois dans le désert en ne comptant que sur des low tech, sans produire de déchets. Ce couple d’aventuriers explore le monde à la recherche de nouvelles solutions durables. Leur domaine de prédilection est la low tech, une approche novatrice de la consommation.

La Low Tech : une alternative durable et accessible

La low tech, abréviation de « low technology », désigne des technologies simples, durables, et accessibles, pouvant être mises en œuvre avec peu de ressources locales. Contrairement à la « high tech », qui implique des technologies avancées, coûteuses et énergivores, la low tech favorise des solutions pratiques adaptées aux contextes à ressources limitées. Cela inclut des dispositifs mécaniques simples, des techniques artisanales traditionnelles et des pratiques agricoles durables. L’objectif est de réduire la dépendance aux technologies onéreuses et énergivores, en favorisant des solutions durables et adaptées aux réalités locales.

« Biosphère dans le Désert » : création de ressources durables sans déchets

Forts de leur expérience de six ans de vie en autonomie sur un voilier, il ont tenté de reproduire cette expérience dans le désert mexicain. Ils ont conçu un habitat de bois et de coton, intégrant plus de vingt low tech destinées à la création d’eau, de nourriture, à la production d’énergie et au recyclage des déchets. Cette biosphère s’est transformée en un laboratoire d’innovation durable, expérimentant des projets comme l’élevage de mouches noires pour la digestion rapide des déchets organiques, la culture de spiruline, et un système de transformation d’eau de mer.

Leur choix du désert mexicain, pour ses conditions extrêmes, visait à tester la viabilité des low tech dans des environnements difficiles. Les données recueillies par ces explorateurs seront compilées pour être partagées avec des professionnels dans divers domaines, notamment des médecins, des biologistes et des nutritionnistes. Ils sont convaincus que la low tech peut offrir une vie meilleure tout en ayant un impact positif sur la planète, un message qu’ils espèrent diffuser à travers leur expérience et le documentaire « Biosphère du Désert » diffusé sur Arte.