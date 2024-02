La petite console portable Playdate est de nouveau disponible à la vente

Au milieu des mastodontes que sont PlayStation, Xbox et Nintendo, la Playdate est parvenue à se tailler son chemin. La première salve de consoles disponibles est partie à la vitesse de l’éclair, et il s’est très vite avéré que la demande était de loin supérieure à l’offre. Plus de 70 000 Playdate auraient été écoulées, un score plus qu’honorable pour une machine aussi atypique. Pour rappel, la Playdate affiche un form factor original (tout carré), intègre une manivelle qui peut évidemment servir à enrichir le gameplay et se présente dans un coloris jaune poussin.

Bonne nouvelle donc pour les amateurs de bizarrerie vidéo-ludique, le studio Panic annonce que la Playdate est de nouveau disponible à la vente, mais il ne faudra sans doute pas trop tarder pour en commander une avant la fin des stocks. Mieux encore, Panic distribue désormais sa console dans plus de pays, ce qui permet d’adoucir considérablement les frais de ports, qui sont désormais inclus dans le prix de la machine. Il ne faut donc plus débourser « que » 199 euros pour se faire livrer la console en France, alors qu’auparavant le tarif grimpait pratiquement à 300 euros avec les frais de ports et les taxes. Les délais de livraison sont de 2 à 4 semaines à l’international.

La version standard de la Playdate embarque 20 jeux et un câble USB-C tout jaune (ton sur ton). Deux nouveaux jeux peuvent être téléchargés gratuitement toutes les 12 semaines et des dizaines de titres (payants) pour la Playdate peuvent aussi être téléchargés sur la boutique dédiée.