Playdate : l’intégralité du stock de 2021 écoulé en quelques minutes !

Difficile d’en tirer la moindre conclusion tant les stocks étaient limités, mais tout de même : les 20 000 exemplaires de la Playdate disponibles pour l’ensemble de l’année 2021 ont été précommandés en une vingtaine de minutes à peine ! L’éditeur Panic ne dispose visiblement pas de fonds illimités et ne peut donc faire produire que quelques dizaines de milliers d’unités chaque année. Ce tirage limité n’est pas vraiment un problème ; après tout, la Playdate n’est pas vendue à perte (forcément vu son prix et ses caractéristiques), et l’opération pourrait bien s’avérer rentable pour Panic.

Malgré la rupture de stock sur 2021, il reste encore possible de précommander la Playdate pour l’an prochain. Mais là encore, il faudra sans doute faire vite, et ne pas craindre les coûts cachés (179 dollars la console à manivelle + frais de ports, taxes, frais de douanes et frais de change, soit près de 300 euros au final pour une livraison en France).

Pour rappel, la Playdate est une mini console (67 x 74 x 9mm) qui dispose d’un écran LCD monochrome (400×240 1-Bit), d’un CPU Cortex M7 tournant à 180 MHz, d’une batterie suffisante pour fonctionner sans recharge pendant 14 jours (vous avez bien lu !) et d’une petite manivelle participant au gampeplay. 24 jeux sont livrés avec la machine.