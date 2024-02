Mozilla (Firefox) licencie 60 employés et veut miser sur l’IA

Quelques jours après avoir changé de dirigeant, Mozilla annonce licencier 60 employés. Cela représente 5% de l’effectif du groupe qui développe entre autres le navigateur Firefox.

Mozilla licencie 60 employés

Plus précisément, Mozilla prévoit de réduire ses investissements dans un certain nombre de produits, notamment son VPN, le service d’e-mail Firefox Relay et sa fonctionnalité Monitor Plus pour effacer les traces sur Internet. Mozilla fermera également Hubs, le monde virtuel en 3D qu’il a lancé en 2018 et réduira ses investissements dans son instance mozilla.social sur Mastodon, selon un mémo relayé par TechCrunch.

L’un des domaines dans lesquels Mozilla prévoit d’affecter des ressources supplémentaires est, sans surprise, l’intelligence artificielle. « En 2023, l’IA générative a commencé à modifier rapidement le paysage industriel. Mozilla a saisi l’opportunité de lancer une IA digne de confiance dans Firefox, en grande partie grâce à l’acquisition de Fakespot et au travail d’intégration des produits qui a suivi », peut-on lire dans le mémo. « En outre, la recherche de contenu de qualité est toujours un cas d’utilisation critique pour Internet. Par conséquent, dans le cadre des changements d’aujourd’hui, nous allons réunir Pocket, les contenus et les équipes d’IA/ML qui soutiennent le contenu avec l’organisation Firefox ».

Cette réorganisation intervient alors que Mozilla a nommé un nouveau PDG la semaine dernière. Laura Chambers, ancienne dirigeante d’Airbnb, de PayPal et d’eBay, qui a rejoint le conseil d’administration de Mozilla il y a trois ans, a été nommée directrice générale pour le reste de l’année. « Elle se concentrera sur la livraison de produits performants qui font avancer notre mission et sur la construction de plateformes qui accélèrent l’élan », a écrit Mitchell Baker, l’ancien PDG de Mozilla et son nouveau président exécutif, lorsque Laura Chambers a pris ses fonctions.