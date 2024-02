Amalgam : les comics crossover Marvel-DC seront de nouveau publiés

DC et Marvel, deux géants historiquement rivaux de l’industrie des comics (et aujourd’hui de l’industrie des médias), ont annoncé conjointement la réédition de leurs comics « crossover » dans deux nouveaux omnibus reliés, qui seront disponibles cet été. Cette initiative vise à rendre accessibles des histoires collaboratives depuis longtemps épuisées, qui couvrent au moins deux décennies de coopération créative entre les deux éditeurs. « DC Versus Marvel » et « DC/Marvel: The Amalgam Age » proposeront ainsi une collection exhaustive de ces crossovers, une édition exceptionnelle qui marque aussi la fin des disputes légales qui jusqu’ici avaient entravé de telles publications. Pour une fois, Marvel et DC ont lissé leurs différends pour privilégier la voie de la préservation de leur patrimoine commun.

Les volumes à paraître ne se contentent pas de regrouper d’anciennes collaborations, mais offrent également une plongée dans l’univers de la série de comics Amalgam, cette dernière proposant une fusion créative des personnages DC et Marvel qui avait fasciné les fans dans les années 90. Ces omnibus promettent de capturer l’essence d’une époque révolue où les collaborations entre DC et Marvel n’étaient pas si rares. « DC Versus Marvel » et « DC/Marvel: The Amalgam Age » seront disponibles à la vente le 6 août 2024.