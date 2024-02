Collins Aerospace teste avec succès la future combinaison des astronautes de l’ISS

Collins Aerospace, une entreprise privée spécialisée dans la conception de combinaisons spatiales destinées à être utilisées à l’extérieur de la Station Spatiale Internationale (ISS), a réalisé avec succès un test de sa nouvelle combinaison lors d’un vol commercial en microgravité. « L’équipe de Collins a validé les performances de la combinaison dans un environnement artificiel de gravité zéro à bord d’un avion, en réalisant une série de démonstrations effectuées par d’anciens astronautes de la NASA expérimentés. » annonce le communiqué de la société.



Après 15 ans passés à créer ses propres modèles de combinaisons spatiales, la NASA avait donc confié en 2022 la conception de nouvelles combinaisons à une société tierce, ce qui était alors une première. Collins Aerospace affirme que sa combinaison est moins volumineuse et plus légère que les Unités de Mobilité Extravéhiculaire « améliorées » actuellement utilisées par les astronautes de la NASA. Les combinaisons de Collins Aerospace s’adapteraient aussi plus facilement à une gamme variée de morphologies.

Les conditions d’évolution de ces combinaisons étaient particulièrement drastiques : l’avion utilisé pour le test a effectué des manœuvres semblables à celles d’un roller-coaster afin d’induire un effet d’apesanteur et ainsi tester la mobilité offerte par la combinaison prototype dans cette situation extrême. Le prochain test de Collins Aerospace soumettra la combinaison à une chambre à vide afin d’évaluer son comportement dans le vide spatial, et un autre test sera effectué sous l’eau au Laboratoire de Flottabilité Neutre de la NASA afin de simuler la microgravité.