C’est peu dire que depuis l’après guerre, le Japon a toujours été technologiquement plus avancé que le reste des pays développés. Entre 1996 et 1997, Nintendo diffuse des parties de F-Zero et d’autres jeux de la Super Famicom directement dans les foyers japonais, via le module satellite Satellaview de la firme de Kyoto. Un Twitch (bien) avant l’heure en somme. Plus fort encore, ces diffusions étaient en direct (aujourd’hui on parlerait de « streaming live »), souvent avec de la musique et des voix off (en direct aussi) de qualité CD « Soundlink ». Bref, le futur de ce que deviendrait un gros pan du jeu vidéo, en plein dans les années 90.

Les jeux utilisés lors de ces diffusions n’étaient pas tout à fait identiques à ceux de la Super Famicom (ou Super Nintendo dans nos contrées), et malheureusement. une fois la diffusion terminée, les cartouches mémoire utilisées pour stocker les données de jeu étaient généralement vidées. « Généralement », car c’est là le petit miracle, il s’est avéré que certaines cartouches utilisées pour les diffusions contenaient encore des données vidéo, et notamment les enregistrements des diffusions de la dizaine d’émissions consacrées au jeu de course futuriste F-Zero !



Via un procédé dit d’ingénierie inverse (ou rétro-ingénierie), il a même été possible de reconstituer le code de certains des niveaux du jeu exclusifs aux émissions, comme les parcours de l’événement Grand Prix 2 qui s’était étalé sur plusieurs semaines. Un enregistrement VHS, de l’IA de type machine learning (apprentissage automatique) ainsi que beaucoup d’huile de coude ont finalement permis de réaliser l’impensable, c’est à dire recréer des niveaux de jeux jusqu’ici « perdus », des niveaux que l’on pourrait ensuite patcher sous forme de mod sur une ROM de F-Zero ! Les nouveaux parcours ajoutés au jeu initial seraient exempts de gros bugs et surtout parfaitement jouables. Un travail de préservation rétro-gaming vraiment exemplaire.