La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume s’annonce plus épique et ambitieux que jamais (trailer + date de sortie)

Cette fois, la franchise semble prête à franchir un nouveau cap. Après une trilogie de bonne facture mais un peu ronronnante sur sa fin, place donc à La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume, et cette fois, la bande-annonce diffusée lors du Super Bowl a vraiment de quoi rassurer les plus sceptiques malgré le choix du réalisateur Wes Ball (à qui l’on doit la trilogie assez moyenne Le Labyrinthe). L’histoire de ce nouvel opus se déroule 300 ans après les évènements de La Planète des singes : Suprématie : Proximus Caesar (Kevin Durand) règne d’une main de fer sur le Royaume et traite les êtres humains en esclave. Alors certes, le peuple singe semble encore loin de pouvoir envoyer une fusée sur la Lune, mais comme l’explique très bien Noa (Owen Teague) au tout début du trailer, les singes ne cessent d’évoluer et d’apprendre. La quête de Noa se poursuivra aux côtés d’une jeune femme (Freya Allan), et ensemble, les deux fugitifs vont tenter de donner une nouvelle destinée au Royaume de Proximus.



La bande annonce dévoile des séquences épiques et des effets spéciaux à tomber de sa chaise, et les dialogues claquent comme des sentences définitives. Ça sent donc vraiment très bon, , et nous promet une année 2024 de haut niveau dans le genre S.F sachant que Dune 2 semble aussi impeccable. La Planète des singes : le Nouveau Royaume sera disponible dans les salles françaises le 8 mai prochain. Hâte.