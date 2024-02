Aegon’s Conquest : le préquel de House of the Dragon se concrétise un peu plus

L’univers de Game of Thrones n’en finit plus de s’étendre… dans le temps. La série Aegon’s Conquest, un préquel de House of Dragon (dont les évènements se situeront donc avant ceux de la série) se concrétise un peu plus. The Hollywood Reporter affirme en effet que Mattson Tomlin, qui a co-écrit le prochain The Batman Part II ainsi que l’adaptation KRZRKR avec Keanu Reeves, travaille déjà au scénario du préquel. GoT se rapproche donc de plus en plus d’un lore étendu : la conquête de Westeros par Aegon se déroule environ 100 ans avant House of the Dragon et 300 ans avant Game of Thrones. On n’oubliera pas non plus les 5 autres séries (dont un animé) en préparation autour de l’univers décrit par George R. R. Martin. Attention à l’indigestion !

La série Aegon’s Conquest devrait disposer des ingrédients essentiels : de l’épique, des dragons, des combats sanglants, des intrigues, et un peu de sexe

Aegon’s Conquest racontera l’histoire d’Aegon Targaryen, alias Aegon I, alias Aegon le Conquérant. Ce dernier a la vision de Marcheurs Blancs envahissant l’ensemble du continent, une vision si terrible qu’elle incite Aegon à rassembler sa famille et leurs dragons afin d’unir Westeros, seule solution réelle contre ce type de menace. Rappelons aux non-puristes, que c’est aussi à Aegon le Conquérant que l’on doit le trône de fer, ce dernier étant créé à partir des épées des ennemis vaincus par le tyran.

Voilà qui donne en tout cas sacrément envie, et qui prouve par la bande que HBO semble vraiment avoir trouvé sa martingale : toujours plus de dragons, plus de combats sanglants, plus d’intrigues, un peu de sexe (parce que le sexe, c’est la vie) et des acteurs qui deviennent (forcément) iconiques dans un univers aussi épique. Ceux qui n’en peuvent plus d’attendre pourront toujours se rabattre sur la saison 2 de House of the Dragon, qui sera disponible l’été prochain sur Max.