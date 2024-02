Mimas, un petit satellite naturel de Saturne, contiendrait un océan sous sa surface

Un petit satellite de Saturne, Mimas, vient de livrer son secret : Mimas contiendrait un océan caché sous sa surface cratérisée, un phénomène surprenant pour un corps céleste aux dimensions si réduites. Avec un diamètre inférieur à 198 kilomètres les « chances » que Mimas dispose d’un océan souterrain étaient considérées comme faibles par la communauté scientifiques. Et pourtant… grâce aux données de la sonde Cassini, des analyses du mouvement orbital de Minas ont mis en évidence un océan situé entre 20 et 30 kilomètres sous la surface glacée du petit satellite naturel. Cet océan serait en outre de formation récente, soit entre 5 et 15 millions d’années, et aurait atteint sa profondeur actuelle il y a seulement 2 à 3 millions d’années.

Mimas a de gros airs de ressemblance avec l’Etoile Noire de Star Wars, Le gros cratère visible est le cratère Herschel

Publiée dans la revue Nature, cette découverte astronomique place Mimas dans la liste des mondes océaniques glacés du système solaire, aux côtés de lunes comme Encelade, Europe, Titan, et Ganymède. Ces mondes océaniques intéressent d’autant plus les scientifiques qu’ils représentent des lieux d’investigation potentiels pour la recherche d’une forme de vie extraterrestre. « L’existence d’un océan d’eau liquide récemment formé fait de Mimas un candidat de choix pour les chercheurs étudiant l’origine de la vie », a ainsi déclaré Nick Cooper, co-auteur de l’étude et chercheur à l’unité d’astronomie de l’École des sciences physiques et chimiques de l’Université de Washington.La NASA et l’ESA (programme JUICE) planifient ainsi depuis des années des missions (à très longue échéance) visant à explorer les océans souterrains géants d’Encelade ou d’Europe.

Au moment où les programmes de missions martiennes piétinent un peu du fait de leur extrême complexité (et encore plus dans l’hypothèse d’une base martienne habitée), les lunes glacées du système solaire prennent donc du galon dans l’agenda des agences spatiales américaines et européennes.