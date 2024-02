Knuckles : un nouveau trailer et une date pour la série spin-off du film Sonic 2

Un nouveau et long trailer pour Knuckles, la série spin-off qui fera la jonction entre Sonic 2 et sa suite (qui arrivera en salles au mois de décembre prochain). Sans trop de surprises, ce trailer parvient tout de même à rassurer un peu, notamment en ce qui concerne les effets spéciaux. On peut y voir aussi Knuckles entraîner son compagnon humain Wade Whipple (Adam Pally) à devenir un guerrier, ce qui donne lieu à une scène assez cocasse. On ne rira sans doute pas toujours à gorge déployée, Jim Carrey manque terriblement au casting (ce dernier s’est mis en retraite de toute façon), mais ça n’a pas l’air si mal que cela et certains gags font mouche. Pour rappel, c’est toujours Idris Elba qui se charge de la voix grave de Knuckles. Quant au synopsis, ne cherchez pas, il tient en une phrase : « Knuckles accepte pour faire de Wade son disciple et lui apprendre les méthodes guerrières de son peuple ».



La série Knuckes est découpée en 6 épisodes qui seront disponibles d’un bloc sur Paramount+ dès le 26 avril aux Etats-Unis et aux Canada, et un jour plus tard dans le reste du monde… sauf au Japon.