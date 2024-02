Bluesky gagne un million d’utilisateurs 24 heures après la fin du système d’invitation

Bluesky a attiré près d’un million de nouveaux utilisateurs un jour à peine après s’être ouvert au public (fin des invitations). La plateforme soutenue par Jack Dorsey et issue à l’origine d’un projet interne chez Twitter a enregistré plus de 850 000 nouveaux utilisateurs, portant le total de ses abonnés à un peu plus de 4 millions. Le service était jusqu’ici uniquement accessible en version bêta sur invitation, ce qui n’avait pas empêché Bluesky d’atteindre les 3 millions d’utilisateurs. Actuellement4,1 millions de personnes sont désormais inscrites sur le service. « Ça bouge bien par ici », a posté sur X Jay Graber, le CEO de Bluesky.

Cette affluence rapide de nouveaux utilisateurs indique à tout le moins que la plateforme suscite encore beaucoup d’intérêt. Cela montre également que Meta n’a pas complètement monopolisé le marché des alternatives à X. Bluesky aura cependant fort à faire avant de revenir à niveau de Threads (Meta) et de ses 130 millions d’utilisateurs mensuels. La course aux inscrits n’est de toute façon pas l’objectif premier de Bluesky : Jay Graber déclare ainsi viser une croissance modérée dans un premier temps, afin d’avoir le temps de pouvoir développer la plateforme sans la pression que peuvent entraîner des pics soudains de croissance. De fait, il est vrai que le simple rush d’un million d’inscrits supplémentaires s’est soldé par plusieurs soucis techniques notamment au niveau des fils personnalisés de l’application, sans oublier une brève panne de l’app durant la nuit. Le succès futur de Bluesky dépendra donc sans doute de sa capacité à maintenir cette croissance tout en retenant l’intérêt de ses nouveaux utilisateurs.

Pour rappel enfin, bien que Bluesky puisse sembler assez similaire à Threads ou X, il s’agit en fait d’une plateforme fondamentalement différente. Son protocole open-source fonctionne ainsi comme une API « toujours ouverte ». Bluesky offre également davantage de fonctionnalités de personnalisation pour les utilisateurs, avec des options telles que des algorithmes personnalisés et la possibilité de choisir ses propres paramètres de modération de contenu.