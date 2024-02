Le réseau social Bluesky est maintenant ouvert pour tous

Le réseau social Bluesky ouvre aujourd’hui grand ses portes. En effet, il n’est plus nécessaire d’obtenir une invitation ou de s’inscrire sur la liste d’attente pour rentrer. Tout le monde peut désormais s’inscrire normalement.

Ouverture pour tous de Bluesky

Bluesky, qui a été lancé en version bêta au printemps dernier, compte actuellement un peu plus de 3 millions d’utilisateurs, mais ce nombre pourrait augmenter rapidement maintenant que les utilisateurs potentiels n’ont plus besoin d’invitation pour s’inscrire.

C’est un moment important pour le réseau social, qui a commencé comme un projet pour Jack Dorsey, le cofondateur et ex-patron de Twitter. La plateforme se veut décentralisée.

Le service est fonctionnellement similaire à X (ex-Twitter) et Threads. Ses messages s’inscrivent par défaut dans une chronologie, mais les utilisateurs peuvent également suivre de nombreux autres flux algorithmiques créés par d’autres utilisateurs. Bientôt, l’entreprise adoptera une approche similaire en matière de modération de contenu, en permettant à des tiers de créer leurs propres « services d’étiquetage » pour le contenu de Bluesky.

Bluesky reste beaucoup plus petit que la plupart des autres réseaux sociaux et ne dispose pas encore d’une fonction de messagerie privée. Mais il est devenu le refuge d’un certain nombre d’utilisateurs de Twitter autrefois très en vue. Certaines personnes ont également décidé de migrer dessus à la suite de la prise de contrôle de Twitter par Elon Musk.

Pour vous inscrire sur Bluesky, rendez-vous à l’adresse bsky.app. Et si vous le souhaitez, vous pouvez suivre notre compte KultureGeek sur Bluesky à cette adresse.