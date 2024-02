Funimation ferme ses portes et Crunchyroll augmente le tarif de son abonnement

Étrangement, vous ne trouverez pas beaucoup d’articles aujourd’hui sur cette information, et pourtant, cela en dit long sur les limites du tout dématérialisé. Un peu plus d’un an après son rachat par Crunchyroll (qui appartient à Sony), le service de streaming d’animés Funimation va fermer ses portes. Dans les détails, les c contenus du service seront intégrés à Crunchyroll le 4 avril prochain, ce qui se traduira par une hausse tarifaire mensuelle de 20 dollars environ, soit presque le double de l’abonnement actuel (de Funimation) ! Alors certes, les comptes utilisateurs de Funimation seront automatiquement transférés sur le nouveau service fusionné, mais les contenus déjà achetés sur Funimation seront totalement perdus dans l’opération ! Sur les réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs furieux rappellent qu’ils perdront ainsi l’équivalent de plusieurs centaines voire milliers de dollars de contenus.

Le communiqué de Funimation a bien peu de chances de faire retomber la pression : « Nous comprenons que vous puissiez avoir des inquiétudes concernant vos copies numériques provenant de Funimation. Ces copies numériques disponibles sur Funimation étaient un accès numérique au contenu disponible sur les DVD ou Blu-ray achetés.Veuillez noter que Crunchyroll ne prend actuellement pas en charge les copies numériques de Funimation, ce qui signifie que l’accès aux copies numériques précédemment disponibles ne sera pas pris en charge. Cependant, nous travaillons en permanence à l’amélioration de nos offres de contenu et à la fourniture d’une expérience exceptionnelle en matière de streaming d’anime. Nous apprécions votre compréhension et vous encourageons à explorer la vaste bibliothèque d’anime disponible sur Crunchyroll. »

Entre les rumeurs d’un Microsoft/Xbox délaissant le secteur de la console et cette nouvelle annonce, il y a décidément du grain à moudre pour les tenants d’une approche prudente voire circonspecte du « tout démat ». Malheureusement, le pli semble pris, tant du coté des entreprises que des consommateurs.