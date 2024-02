Le CERN dévoile le projet du futur collisionneur à particules

Le CERN, l’organisation européenne pour la recherche nucléaire, a annoncé le projet de construction du Futur Collisionneur Circulaire (FCC), un accélérateur de particules qui surpassera en taille et en capacité le Grand Collisionneur de Hadrons (LHC). Ce projet franco-suisse ambitionne d’étendre la recherche en physique des particules : pour rappel, Les accélérateurs de particules jouent un rôle crucial dans la physique moderne en accélérant les particules subatomiques, comme les protons et les électrons, à des vitesses proches de celle de la lumière. Ces particules rentrent ensuite en collision, libérant une énergie considérable et se désintégrant en particules plus petites, permettant ainsi aux chercheurs d’étudier les composants fondamentaux de la matière et les forces fondamentales qui orchestrent l’Univers.

Le Grand Collisionneur de Hadrons

Le FCC, dont le coût pour la première phase est estimé à 17 milliards de dollars, se concentrera initialement sur l’étude du boson de Higgs et de la force faible, avec l’objectif d’atteindre une énergie de collision de 100 000 milliards d’électronvolts. Actuellement en phase d’étude de faisabilité – la décision finale est prévue pour 2028 – le projet pourrait débuter par la construction du tunnel en 2033, sachant qu’il faudra aussi prendre en compte les impacts environnementaux et les consultations locales.