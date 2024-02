Insolite : il utilise ChatGPT pour discuter avec plus de 5000 femmes sur Tinder… et ça marche !

Fatigué de devoir converser avec des dizaines de femmes sur Tinder sans que cela ne se traduise par le moindre rendez-vous IRL, Aleksandr Zhadan, un jeune moscovite en mal d’amour, a eu l’idée lumineuse de créer un module GPT capable de discuter à sa place sur l’application. Après avoir taillé le bout de gras avec 5,239 femmes inscrites sur l’app de rencontre, le « GPT-Mr Love » mis au point par Zhadan a fini par dénicher la perle rare, une certaine Karina Vyalshakaeva, qui a passé toutes les étapes du flirt jusqu’à la rencontre IRL… puis enfin, le mariage !

Aleksandr Zhadan et Karina Vyalshakaeva

Ce succès est le fruit d’un travail de longue haleine : Zhadan a dû entrainer son module GTP afin que ce dernier obtienne des Likes de la part des femmes inscrites sur Tinder. Les premières versions du module étaient pleines de bugs, mais petit à petit, l’IA est devenue de plus en plus performante et a fini par totalement donner le change à ses interlocutrices qui ne se doutaient pas une seule seconde qu’elles avaient affaire à un chatbot.

Plus de 5000 conversations

Finalement donc, après plus de 5000 conversations avec des femmes différentes, le module GPT a fini par obtenir un contact durable avec Karina Vyalshakaeva, Aleksandr Zhadan finissant par reprendre la main au fur et à mesure de la progression de cette relation à distance. Le premier rendez-vous dans le vrai monde a rapidement « matché », une preuve indirecte que l’IA avait bien reflété la personnalité d’Aleksandr Zhadan lors des conversations ultérieures sur Tinder. Plus fort encore, c’est le module GPT qui a soufflé à Zhadan l’idée de demander Karina en mariage. »Karina a dit qu’elle voulait aller à un mariage, mais ChatGPT a pensé qu’elle préférerait assister au sien », a ainsi déclaré Zhadan. « J’ai suivi le conseil et elle a dit oui. »

Quant à Karina Vyalshakaeva, cette dernière réagira finalement avec pas mal de philosophie en apprenant qu’elle avait discuté pendant des semaines avec une IA : « Il a passé beaucoup de temps à personnaliser ces prompts, donc pour moi, c’est correct lorsqu’elles sont utilisées de manière rationnelle », a ainsi déclaré la promise de Zhadan. « Je pense que la chose la plus importante est notre connexion avec la vie réelle, ce qui est formidable. »

Une évolution logique ?

Si l’usage d’une IA dans les apps de rencontre peut sembler un brin dystopique, cette évolution semble surtout logique au vu des rapports de force dans ce type d’app : sur les deux premières années de connexion, un homme inscrit sur Tinder à 1 chance sur 50 de décrocher un rendez-vous IRL, une femme a une chance sur deux d’aboutir au même résultat. Dans cette situation, l’IA est peut-être le seul moyen de brasser des milliers de profils et de trouver, enfin, l’aiguille dans la meule de foin. Il y a peut-être « un chacun sa chacune », mais encore faut-il le temps pour la trouver au milieu de milliers de profils. Et traiter des milliers de profils, l’IA sait faire…