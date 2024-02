The Mandalorian : l’actrice Gina Carano porte plainte contre Disney pour licenciement abusif

L’actrice américaine Gina Carano, qui jouait le rôle de Cara Dune, la mercenaire et alliée de Din Djarin dans la série The Mandalorian, vient d’attaquer Disney en justice pour licenciement abusif. Pour rappel, l’actrice avait été débarquée de la série en 2021 après une série de propos jugés problématiques (sur l’Holocauste et les personnes transgenres notamment). Gina Carano réplique aujourd’hui en justice, affirmant qu’elle n’a fait qu »utiliser son droit à la liberté d’expression sans propos violents, « avec respect et occasionnellement de l’humour« . Carano affirme en outre avoir été la cible du cyberharcèlement d’« extrémistes de gauche ». L’actrice juge enfin que le licenciement de Disney a diminué ses chances de pouvoir être embauchée sur un nouveau projet de film ou de série.

On notera que cette plainte est financée en grande partie par un certain … Elon Musk, ce dernier étant très engagé dans une défense quasi jusqu’au boutiste de la liberté d’expression (surtout faut-il le dire lorsque cette liberté s’exprime dans la bouche de conservateurs ou de partisans de la droite américaine la plus dure). Le réseau social X s’est même dit « fier de soutenir financièrement la procédure de Gina Carano« .