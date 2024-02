Final Fantasy VII Rebirth : 12 minutes de présentation, un trailer final absolument épique, et une démo jouable

Final Fantasy VII Rebirth arrive le 27 février prochain sur PS5 et Square Enix sort la sulfateuse marketing pour faire monter l’envie. Tip : c’est plutôt réussi, avec une longue présentation d’une douzaine de minutes qui passe en revue plusieurs éléments de gameplay du titre, et aussi, dans la grande tradition des JRPG japonais (qui a parlé de Yakuza ?)… des mini-jeux en pagaille ! Cette présentation est aussi l’occasion de nous en dire plus sur les différentes régions de ce second opus (d’autres suivront), comme la région de Junon, de Corel, Gongaga (où est né Zack), de Cosmo Canyon, de Nibel, sans oublier l’océan (que l’on pourra bien sûr parcourir en bateau). Outre les mini-jeux (ceux du Gold Saucer, un jeu musical au piano, le jeu de carte le Queen’s Blood, etc.), il sera aussi possible de… travailler dans Rebirth, (voilà qui rappelle un peu Shenmue). Les nouveautés sont donc extrêmement nombreuses par rapport au jeu culte d’origine.



Du côté de la technique, c’est absolument nickel. Square Enix ne participe pas à la course à l’hyper réalisme (et c’est sans doute tant mieux pour ce type de jeu), mais le moteur graphique fait des merveilles et les cinématiques, là encore bien plus nombreuses que dans le jeu d’origine, sont à tomber à la renverse. Deux modes d’affichage seront disponibles, soit le 4K en 30 fps, ou 60 fps en résolution variable. La musique n’est pas en reste, avec pas moins de 400 morceaux enregistrés pour le titre ! Le gameplay s’annonce lui aussi pas mal diversifié, chaque personnage ayant ses capacités propres : Tifa a son pistolet grappin, Barret peut tirer sur des objets, Yuffie est la reine des airs, Red XIII peut grimper sur les murs, Cait Sith lance des objets lourds et Aerith manipule les courants de mako. Les combats ne changent pas en revanche, toujours en semi temps réel avec ces phases de pause durant lesquelles l’action se poursuit (mais très ralentie).

Enfin, la démo promise est disponible : 48 Go (tout de même) de pur bonheur pour les nombreux fans de la franchise, qui permettent de jouer Cloud et Séphiroth. Et le 21 février, la démo aura droit à une petite mise à jour pour permettre l’exploration de la région de Junon. La hype est réelle.