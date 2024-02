Une Freebox Pop avec le Wi-Fi 7 serait dans les tuyaux

La Freebox Ultra a une fiche technique vraiment ultra, mais qu’en est-il des projets Freebox Pop ? Si l’on en croit les bruits de couloir rapportés par le leaker @Tiino-X83, cette dernière devrait récupérer certaines des innovations de sa grande soeur, à commencer par le Wi-Fi 7 et une connexion 100% fibre ! D’autres composants ou éléments rapprocheraient encore les deux modèles : la Freebox Pop disposeraient ainsi le port USB 3.0 du Serveur Ultra (ainsi que son bouton d’alimentation), et garderait le port Ethernet à 2,5 Gbit/s ainsi que les deux ports Ethernet à 1 Gbit/s. La disposition des ports elle-même serait calquée sur la Freebox Ultra. En revanche, le connecteur RJ11 DSL disparaîtra de ce nouveau modèle.

A noter toutefois que le Wi-Fi 7 de la Freebox Pop devrait se contenter d’une configuration bibande 2,4 GHz 2×2 et 5 GHz 2×2 (pas de 6 GHz donc), à l’instar du répéteur de la Freebox Ultra (qui pour rappel est livré avec la box). Ces quelques « sacrifices » restent toute de même très acceptables et surtout logiques quand on voit les dimensions extrêmement ramassées de la Feebox Pop. Le leaker ne dit rien concernant l’abonnement lié à cette nouvelle box. La Freebox Pop actuelle propose jusqu’à 5 Gbit/s pour 39,99 euros par mois (29,99 euros la première année).