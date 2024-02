Intelligence artificielle : Bard de Google va s’appeler Gemini

Les indices sont concordants : Google va probablement renommer son chatbot Bard en Gemini, qui est déjà le nom du modèle d’IA qui alimente Bard. Ce qui n’était qu’une fuite est désormais quasiment confirmé : un journal des modifications à venir pour Bard indique que ce changement de nom a de fortes chances de se produire durant semaine, plus précisément le 7 février (date indiquée dans le journal). Ce journal indique de façon sobre que « Bard est maintenant Gemini », sachant que le chatbot est alimenté par Gemini Pro. Ce changement concerne Bard dans tous les pays où l’IA est disponible : « Nous nous engageons à donner à chacun un accès direct à l’IA de Google et, à partir de cette semaine, chaque utilisateur Gemini dans nos pays et langues pris en charge a accès à la meilleure famille de modèles d’IA de Google. Pour mieux refléter cet engagement, nous avons renommé Bard en Gemini ».

Le journal des modifications prévient aussi que Gemini Advanced (la version payants par abonnement de Gemini) sera elle aussi disponible le 7 février, le chatbot étant basé sur Gemini Ultra, une version avancée du LLM. Google indique que Gemini Advanced sera doté de « capacités multimodales étendues », ce qui signifie que l’IA pourra traiter des informations textuelles, sonores et graphiques, et de fonctions avancées pour « analyser plus en profondeur des fichiers, des documents, des données, etc. . »

Enfin, Google Gemini sera accessible sur mobile via une app dédiée (iOS et Android) : « Obtenez de l’aide pour apprendre de nouvelles façons, rédiger des notes de remerciement, planifier des événements et bien plus encore avec l’IA de Google sur votre téléphone. Gemini est intégré aux applications Google telles que Gmail, Maps et YouTube, ce qui facilite l’exécution des tâches sur votre téléphone. Vous pouvez interagir avec lui par le biais de texte, de voix ou d’images. » L’app ne serait disponible que sur une sélection de smartphones, sans doute les modèles Android les plus haut de gamme.