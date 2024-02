Google ne propose plus les liens en cache sur son moteur de recherche

Google a décidé de supprimer une fonctionnalité bien pratique : le système de cache pour les liens. Le moteur de recherche ne le propose plus, il n’est donc plus possible de voir l’ancienne version d’une page (par ce moyen du moins).

Plus de liens en cache sur le moteur de recherche de Google

L’annonce de Google a été faite sur X (ex-Twitter), à la suite d’une question sur le sujet. Le groupe indique :

Oui, cela a été supprimé. Je sais, c’est triste. Je suis triste aussi. C’est l’une de nos plus anciennes fonctionnalités. Mais elle avait pour but d’aider les gens à accéder aux pages quand, il y a bien longtemps, on ne pouvait pas compter sur le chargement d’une page. De nos jours, les choses se sont grandement améliorées. Il a donc été décidé de la supprimer.

Depuis des années, le bouton « En cache » apparaissait à côté de tous les résultats de recherche pour afficher une version légèrement plus ancienne de la page, telle qu’elle a été capturée et vue par Google. Cette fonction était souvent utile pour repérer une modification récente apportée à un site ou pour accéder à des informations en cas de panne d’un site. Il y a quelques années, le lien apparaissait dans un menu déroulant à côté d’un résultat de recherche, mais ces dernières années, il a été déplacé au niveau de la rubrique « À propos de ce résultat ».

Une alternative est d’utiliser Internet Archive. Il serait d’ailleurs intéressant que Google propose un bouton au niveau de ses résultats de recherche qui renvoie justement vers Internet Archive pour voir les anciennes pages. Mais un tel système n’est pas en cours de développement.