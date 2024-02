Déploiement 4G et 5G : les données des opérateurs pour janvier 2024

Quel opérateur français a été le plus actif au niveau du déploiement de la 4G et de la 5G en ce début de 2024 ? L’Agence nationale des fréquences (ANFR) vient de publier les données à ce sujet.

Les données de déploiement 4G/5G pour janvier 2024

C’est Orange qui est à la première place avec 316 nouveaux sites 5G cette fois, pour un total de 9 092 en France, avec un accent tout particulier sur la bande de fréquences de 3,5 GHz. Bouygues Telecom n’est pas très loin avec ses 259 nouveaux sites 5G (12 467 au total). L’opérateur a misé sur les bandes 2,1 et 3,5 GHz. SFR est à la troisième place avec 259 nouveaux sites 5G (11 192 au total). Comme Bouygues Telecom, il a choisi 2,1 et 3,5 GHz. Vient enfin Free Mobile avec 207 nouveaux sites 5G cette fois-ci (18 906 au total). Ici, il est question de 700 MHz et 3,5 GHz.

36 088 sites 5G sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs. La quasi-totalité de ces implantations 5G sont autorisées sur des sites existants, déjà utilisés par les technologies 2G, 3G ou 4G. Seuls sept sites n’hébergent que de la 5G.

Pour ce qui est de la 4G, voici le détail :

Orange (30 391 sites, + 75 en janvier 2023) ;

SFR (26 325 sites, + 163 sur la même période) ;

Bouygues Télécom (26 875 sites, + 248 sur la même période) ;

Free Mobile (26 136 sites, + 167 sur la même période).

Autant Orange a été à la première place pour la 5G, autant il est dernier pour la 4G. Du moins cette fois-ci.