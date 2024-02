Fuite massive sur WikiLeaks : un ex-informaticien de la CIA est condamné à 40 ans de prison

Joshua Schulte, un ancien informaticien de la CIA, a été condamné à 40 ans de prison pour avoir transmis en 2017 au site WikiLeaks des outils de cyberespionnage, « la plus grave fuite de données » de l’histoire de l’agence américaine de renseignement, selon l’accusation.

De la prison pour Joshua Schulte

L’homme de 35 ans a été reconnu coupable en juillet 2022 de huit chefs d’accusation d’espionnage. Il a également été reconnu coupable en septembre 2023 de détention de pédopornographie, une importante collection de vidéos pédopornographiques ayant été découverte dans ses ordinateurs pendant une perquisition à son domicile.

« Joshua Schulte a trahi son pays en commettant l’un des actes d’espionnage les plus éhontés de l’histoire américaine », a commenté le procureur fédéral de New York Damian Williams dans un communiqué. « M. Schulte a gravement nui à la sécurité nationale des États-Unis et directement mis en danger les vies d’employés de la CIA, persistant dans son attitude même après son arrestation » en 2017, a affirmé le vice-ministre de la Justice chargé de la division Sécurité nationale, Matthew Olsen.

En 2016, alors qu’il travaillait pour une unité d’élite spécialisée dans le cyberespionnage, il avait commencé à rassembler la collection Vault 7, comprenant des outils de piratage, des logiciels malveillants et des virus informatiques. WikiLeaks avait commencé à publier les 8 761 documents en mars 2017, embarrassant grandement l’agence et fournissant aux pirates professionnels et amateurs du monde entier les mêmes outils que les agents du renseignement américain.

« La source souhaite lancer un débat public sur la sécurité, la création, l’utilisation, la prolifération et le contrôle démocratique des cyberarmes », avait à l’époque déclaré WikiLeaks. Mais l’accusation affirme que la motivation de Joshua Schulte était de se venger de la CIA, dont il reprochait à la direction de ne pas avoir pris son parti dans des conflits internes.