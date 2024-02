La fusée Starship enverra en orbite la station spatiale privée Starlab

La gros lanceur Starship de SpaceX a été choisi pour envoyer en orbite la station spatiale privée Starlab. Avec une capacité de transport de 150 tonnes de charge utile, le Starship semble tout désigné pour la mise en orbite d’une station spatiale dont le volume total est de 340 mètres cubes, soit la moitié de l’espace habitable de l’ISS. Autre avantage, la capacité du Starship permettra d’effectuer la mise en orbite de l’ensemble de la station en un seul lancement.

Le projet Starlab est une collaboration de Lockheed Martin, Nanoracks et Voyager Space, mais la station elle-même est une commande de la NASA, cette dernière cherchant un successeur à la vieillissante ISS. Si le projet est mené dans les temps, soit à l’horizon 2029-2030, Starlab pourrait devenir la première station spatiale commerciale en orbite. L’équipement de la station, bien plus moderne que celui de l’ISS, devrait permettre de mener de nombreuses recherches en microgravité. Outre un laboratoire high-tech, La station comprend aussi un module d’habitation, un système de propulsion, un bras robotique pour les sorties extra-véhiculaires, et bien sûr d’immenses panneaux solaires pour l’alimentation énergétique du Starlab. La station est prévue pour accueillir 4 astronautes (deux fois moins que dans l’ISS).

A ce stade, aucune date (voire année) n’a bien sûr été fixée pour la mise en orbite du Starlab, et l’on ne sait pas non plus d’où partira la fusée (Starbase au Texas ou Cape Canaveral en Floride)