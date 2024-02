Zoom commence 2024 en licenciant 150 employés

Les licenciements dans le milieu de la tech n’arrêtent pas en ce début de 2024. C’est maintenant Zoom qui annonce licencier 150 employés. Cela représente près de 2% de ses effectifs.

Des licenciements annoncés chez Zoom

« Nous évaluons régulièrement nos équipes pour nous assurer qu’elles sont en phase avec notre stratégie », a déclaré un porte-parole de Zoom à Bloomberg. « Dans le cadre de cet effort, nous redéfinissons les rôles afin d’ajouter des capacités et nous continuons à embaucher dans des domaines essentiels pour l’avenir ».

Le service d’appels vidéo précise que les licenciements ne concernent pas l’ensemble de l’entreprise et ajoute qu’il continuera à recruter pour des postes dans les domaines de l’intelligence artificielle, des ventes, des produits et de l’ensemble des opérations en 2024.

Après s’être fait connaître du public pendant la pandémie, Zoom a eu du mal à maintenir une croissance élevée de son chiffre d’affaires. La société s’est efforcée d’aller au-delà de son service de réunion vidéo en offrant une gamme plus large d’applications pour les entreprises, telles qu’un logiciel de centre de contact et une discussion permanente similaire à Slack. Zoom Phone, l’un des paris secondaires les plus importants de l’entreprise, a récemment atteint les 7 millions d’utilisateurs payants. Pourtant, ces nouvelles offres n’ont pas encore accéléré la croissance de manière significative.

Les marchés ont également beaucoup moins confiance. L’action de Zoom est en baisse d’environ 10 % cette année et a chuté de près de 90% par rapport à son niveau record d’octobre 2020.