Le Nothing Phone (2a) est officiellement annoncé

Le Nothing Phone (2a) a connu plusieurs fuites et il est aujourd’hui officiellement annoncé par Nothing. Malgré tout, le constructeur ne donne pas beaucoup de détails dans l’immédiat.

La sortie du Nothing Phone (2a) est pour bientôt

Une précédente fuite avait suggéré une présentation du Nothing Phone (2a) à l’occasion du salon Mobile World Congress 2024 à Barcelone. Il se pourrait que ce soit toujours le cas, sachant que le téléphone est aujourd’hui annoncé, mais les détails le concernant sont manquants. Le choix du Mobile World Congress pourrait permettre d’avoir une présentation complète avec toutes les caractéristiques techniques.

Nothing indique :

Avec le Phone (2a), nous avons vraiment doublé les besoins fondamentaux des utilisateurs – performances, appareil photo, etc. Nous avons également exploité certaines des fonctionnalités les plus appréciées du Phone (2) tout en veillant à ce qu’il offre une nette amélioration par rapport au Phone (1) sur tous les plans.

Comme dit précédemment, il n’y a pas encore d’informations officielles sur les caractéristiques techniques. Mais les fuites ont déjà dévoilé qu’il y aura le processeur MediaTek Dimensity 7200, un écran AMOLED 1080p et un prix inférieur à 400€. Concernant la date de sortie, c’est un mystère pour le moment. On en saura probablement plus à l’occasion Mobile World Congress, dont l’édition 2024 se tiendra du 26 au 29 février.