Xbox disposerait d’une base de plus de 400 millions de joueurs actifs (merci ABK !)

C’est une donnée qu’il ne fallait pas rater : lors de la publication des résultats de Microsoft et donc de Xbox, plusieurs chiffres ont été énumérés, certains forcément attendus (chiffre d’affaires, bénéfices, croissance), et d’autres beaucoup moins. Dans ces « autres » données d’importance, Xbox a précisé le nombre de joueurs actifs (MAU ou Monthly Active Users) apportés par le seul gaming mobile, soit 200 millions de joueurs (merci King) ! C’est bien sûr colossal, et cela se rajoute aux 125 millions de joueurs Xbox ainsi qu’au volume de joueurs actifs sur les jeux Activision Blizzard (comme Diablo ou Overwatch). Au final, Microsoft disposerait aujourd’hui d’une base d’environ 450 millions de joueurs actifs, soit plus de trois fois la base de joueurs actifs de l’éco-système Sony ! Plus fort encore, Xbox précise que le MAU a augmenté à la fois sur consoles, PC et mobile donc. Cela signifie du reste que les ventes de Xbox ont progressé sur la période (de combien ? on ne le sait pas).

Ces chiffres permettent de mieux comprendre pourquoi Microsoft ne craint pas trop la faiblesse des consoles Xbox Series, franchement à la peine face aux ventes massives de la PS5. L’éco-système Xbox s’est considérablement élargi, même si cet élargissement ne se traduit pas forcément par un gros gain pour le Game Pass, qui est pourtant l’un des principaux objectifs de Xbox. Le plus paradoxal est sans doute que la grande majorité des joueurs abonnés au Game Pass… sont sur consoles Xbox, et que la croissance de ce service par abonnement est pour l’instant reliée à la croissance des ventes de consoles.