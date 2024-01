Lune : la Chine et les Etats-Unis convoitent la même zone d’atterrissage

L’avenir de l’exploration lunaire ressemblera t-il un jour à un épisode de For All Mankind (une série Apple TV+) ? Toujours est-il que la Chine et les Etats-Unis convoitent désormais la même zone d’atterrissage pour une future mission lunaire habitée. Cette zone, c’est le cratère d’impact Shackleton situé au pôle sud de la Lune, un point géographique d’autant plus intéressant qu’il est en partie éclairé par le soleil et peut donc fournir en énergie des appareils équipés de panneaux photovoltaiques. Sachant que le pôle sud lunaire est probablement riche en glaces (et donc en eau) l’endroit est donc presqu’idéal pour l’installation d’une base lunaire plus ou moins temporaire.

Le cratère Kari, sur le pôle sud de la Lune

Programmée pour 2027, la mission Chang’e 7 doit permettre à un atterrisseur chinois d’alunir dans le cratère Shackleton. L’atterrisseur déposera sur le sol lunaire un géoradar qui recherchera des traces d’eau. Du coté américain, le cratère Shackleton, Haworth et Nobile sont considérés comme des zones d’atterrissage idéales pour la prochaine mission lunaire habitée, Artemis 3. Initialement, le lancement de la mission Artemis était prévu pour 2025, mais des retards l’ont reporté au mois de septembre 2026.

La NASA craint désormais que de nouveaux retards d’Artemis ne repoussent la mission habitée vers 2030… soit au moment où la Chine a prévu d’envoyer sur la Lune son propre équipage d’astronautes.