ChatGPT arrive bientôt dans les véhicules Peugeot !

ChatGPT est devenue l’IA incontournable du moment. Utilisée par plus d’une centaine de million de personnes et présente au sein même de Windows (ce qui devrait d’ailleurs faire exploser sa base d’utilisateurs), ChatGPT s’infiltre aussi désormais dans les voitures de dernière génération. Le géant de l’automobile Stellantis vient ainsi de confirmer que le chatbot dopé à l’IA allait bientôt embarquer dans les véhicules Peugeot ! Dés ce mercredi 31 janvier, chatGPT sera déployé dans les véhicules de la marque en France, Allemagne, Espagne, Italie, et en Grande-Bretagne. Ce premier déploiement équivaut à une phase de test pour Stellantis, qui souhaite certainement bénéficier d’un maximum de retours avant d’internationaliser cette importante mise à jour.

Yves Bonnefont, responsable software pour Stellantis, s’est félicité de cette nouveauté : « Depuis que ChatGPT est accessible, nous avons travaillé pour l’intégrer à nos propres systèmes. Et nous sommes heureux d’être les premiers à proposer cette innovation en Europe. C’est un développement qui s’inscrit comme un axe stratégique de Stellantis ». La mise à jour concerne tous les modèles Peugeot (relativement récents bien sûr), « y compris le nouveau e-3008, et aussi les véhicules utilitaires petits et compacts » précise Jérôme Micheron, le directeur de la marque Peugeot.

Avec cette annonce, Peugeot pourrait même prendre de cours Mercedes et Volkswagen : les deux constructeurs allemands avaient indiqué il y a plusieurs mois leur intention d’intégrer ChatGPT à leurs véhicules, une annonce pour l’instant restée à l’état de projet.