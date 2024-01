Samsung : les bénéfices continuent de fondre

L’année 2023 a été cruelle pour Samsung. Le géant de l’électronique vient en effet de publier ses résultats pour l’année et le trimestre écoulés, et il n’y a pas de quoi se réjouir. La firme sud-coréenne a réalisé un chiffre d’affaires de 194 milliards de dollars en 2023, et à peine 4,9 milliards de bénéfices opérationnels sur la même période. Le trimestre des fêtes n’a pas changé la donne : entre octobre et décembre, le bénéfice d’exploitation de Samsung a chuté de 34,57% sur un an, à 2,1 milliards de dollars.

Ces résultats sont inférieurs à ceux de l’année fiscale précédente… qui étaient déjà inférieurs aux résultats de 2021. Les profits de Samsung en 2023 ont été de plus de 80% inférieurs à ceux de 2022, soit 4,9 milliards de dollars contre… 35 milliards ! Pour le dire encore autrement, Samsung a réalisé en 2023 un niveau de profit équivalent à celui de 2013. Une claque.

Et pour 2024 ? Samsung semble y croire, et table sur le lancement d’appareils boostés à l’IA, comme le Galaxy S24, pour remonter la pente. Ce redressement ne devrait pas être visible sur le premier trimestre prévient Samsung, qui espère tout de même une croissance à deux chiffres pour son année fiscale 2024. L’impressionnante gamme de Galaxy S24 suffira t-elle à infléchir la courbe descendante ? Les analystes sont plutôt circonspects.