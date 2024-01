Xbox annonce des résultats records suite à la fusion avec Activision Blizzard King

Sans surprise après le rachat d’Activision Blizzard King, la division Xbox vient d’annoncer des chiffres records, à l’image des résultats de Microsoft dans son ensemble (62 milliards de dollars de chiffre d’affaires pour un bénéfice net de 21,9 milliards de dollars sur le quatrième trimestre 2023 ou second trimestre fiscal), sans oublier bien sûr le fait que la firme de Redmond vient de franchir le cap des 3000 milliards de dollars de capitalisation. Ces gros chiffres, il convient de les placer dans un contexte de licenciements massifs : 1900 employés de Xbox ont reçu ou vont recevoir leur notification de licenciement. La croissance financière de Microsoft (+33% pour les bénéfices sur le Q4) et son positionnement sur l’IA séduisent forcément les investisseurs, ces derniers ayant en plus une approche plutôt favorables aux plans sociaux « réducteurs de coûts ».

La division Xbox a réalisé 7,11 milliards de dollars de chiffres d’affaires sur la période, ce qui est au dessus des 5,26 milliards générés par Windows. Du jamais vu ! Ce score massif , Microsoft le doit bien sûr à « ABK », qui ajoute 2 milliards de dollars aux résultats de Xbox. Au passage Xbox se positionne désormais à la seconde place du secteur du gaming, derrière Tencent, mais devant Sony, Apple et Nintendo. Même les ventes de consoles ont un peu relevé la tête sur le trimestre : en capilotade depuis le début de l’année 2023, les Xbox Series ont vu leur chiffre d’affaires augmenter de 3% sur la période. Ce n’est pas énorme, mais c’est une croissance, sans doute supérieure encore en volume de ventes puisque les Xbox Series ont été largement bradées durant la période des fêtes. Microsoft a mis fin à 4 trimestres consécutifs de baisse des revenus pour la branche hardware de Xbox.

On apprend aussi que la base de joueurs atteint désormais les 200 millions de personnes, en comptant le mobile bien entendu (King pèse lourd dans l’équation). Microsoft dispose désormais de la plus grosse base de joueurs… derrière Tencent encore une fois. Quant au cloud gaming, « le nombre d’heures de streaming a augmenté de 44 % d’une année sur l’autre » précise Satya Nadella. Seul vrai point noir, l’absence de tout point d’étape concernant le Game Pass. Le dernier pointage, qui date de deux ans, indiquait que 25 millions de personnes étaient abonnées au service. La plupart des analystes estiment que le Game Pass dispose aujourd’hui de près d’une quarantaine de millions d’abonnés, ce qui serait très loin des objectifs de Microsoft. Le service étant très lié à la console (les joueurs PC privilégient massivement l’achat sur Steam et les 3/4 des abonnés au Game Pass sont sur Xbox One/Xbox Series), seule une croissance continue des ventes de Xbox permettra sans doute d’augmenter sensiblement le nombre d’abonnés.