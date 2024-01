Informatique quantique : l’Europe investit plus que les Etats-Unis, mais le secteur connait une baisse de régime

Etant donné le poids des « business angels » aux Etats-Unis et la puissance des investisseurs privés, c’est évidemment une surprise. Malgré un énorme potentiel à terme, l’informatique quantique ne constitue pas (plus ?) une priorité d’investissement majeure aux Etats-Unis, au point que les financements du secteur ont diminué sur l’année écoulée. À l’opposé de cette tendance, l’ »écosystème quantique » européen connaît des évolutions nettement plus positives. Un rapport de la société finlandaise de matériel quantique IQM, en collaboration avec les sociétés de capital-risque OpenOcean et Lakestar, révèle une baisse mondiale des investissements dans les startups quantiques, de 2,2 milliards de dollars en 2022 à 1,2 milliard de dollars en 2023, sans oublier une diminution de 80 % aux États-Unis. Point notable cependant, les investissements dans la région EMEA (Europe) ont augmenté de 3 % !

Le rapport note que jusqu’à présent, seules quelques sociétés d’informatique quantique sont parvenues à constituer des niches commerciales. Les investisseurs sont encouragés à ajuster leurs attentes en matière de rendement, et considérer le financement du secteur comme une « opportunité unique » d’influencer la croissance stratégique du secteur quantique. L’investissements continu dans le secteur informatique est ce qui a permis de développer in fine des géants comme Intel, Apple, ARM ou Nvidia.

Les conclusions du rapport sont claires : l’Europe apparaît aujourd’hui comme un acteur majeur dans le domaine de l’informatique quantique, la plupart des pays élaborant des stratégies quantiques nationales et l’UE aspirant à devenir la « Vallée quantique » mondiale. Les principaux centres quantiques européens comprennent la House of Quantum aux Pays-Bas, Quantum Basel en Suisse, le centre de recherche technique VTT en Finlande et le Poznań Supercomputing and Networking Center en Pologne, le National Quantum Computing Centre du Royaume-Uni devant ouvrir ses portes à Oxford. Sans surprise enfin, le rapport note que l’IA éclipse actuellement l’informatique quantique en termes d’investissements. toutefois, l’évolution rapide du chiffre d’affaires de l’informatique quantique au plan mondial (de 9,3 milliards de dollars en 2022 à 203,1 milliards de dollars d’ici 2032) pourrait bien faire revenir les investisseurs de nouveau alléchés par ces résultats financiers.