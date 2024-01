Aperçu de la Freebox Ultra, un air de jamais vu

Lors de sa récente conférence, Free a dévoilé la Freebox Ultra, sa dernière innovation maintenue secrète jusqu’au dernier moment. Enfin révélée, cette nouvelle Freebox se distingue par son design et ses fonctionnalités avancées. Voici un aperçu détaillé de cette nouveauté dans le monde de l’internet et du multimédia.

Quoi de neuf dans la Freebox Ultra?

Dans l’offre Freebox Ultra, l’élément central est le Server Ultra. Si le décodeur reste le Player Pop déjà connu, le Server Ultra introduit des nouveautés notables. En effet, ce routeur est le premier à adopter la norme Wi-Fi 7, promettant une connexion plus rapide et plus stable. Sous le capot, il embarque un processeur Qualcomm quad-core, offrant ainsi une performance accrue.

Concernant la connectivité, le Server Ultra est généreusement équipé : deux ports SFP (dont un pour la fibre et un autre pour le réseau local 10G), quatre ports Ethernet 2.5G, un port USB 3.0 et un emplacement pour SSD NVMe. Il se dote également d’un écran plus grand que celui du Server Pop, facilitant la gestion du réseau Wi-Fi.

Un serveur polyvalent

L’ajoutd’un SSD NVMe transforme le Server Ultra en un NAS puissant, reprenant les fonctionnalités du Server Delta, comme le stockage en réseau, la gestion de téléchargements et le support de machines virtuelles. Notons toutefois une différence : contrairement au Server Delta qui offrait quatre emplacements pour disques durs, le Server Ultra se limite à un seul emplacement pour SSD NVMe. Un bouton d’allumage permet d’éteindre complètement l’appareil, une fonctionnalité pratique pour économiser l’énergie.

Éco-Responsabilité et Innovations Énergétiques de la Freebox Ultra

En plus de ses performances techniques, la Freebox Ultra se distingue également par ses innovations axées sur l’éco-responsabilité et la gestion de l’énergie. Une attention particulière a été portée à la réduction de l’empreinte écologique, avec l’introduction de deux modes innovants : le mode Veille totale et le mode Eco Wi-Fi.

Le mode Veille totale : réduction maximale de la consommation énergétique

Le mode Veille totale est une avancée majeure pour les utilisateurs soucieux de l’environnement. Cette fonctionnalité permet de minimiser la consommation d’énergie de la Freebox Ultra lorsqu’elle n’est pas utilisée, par exemple la nuit ou lors d’absences prolongées. En activant ce mode, la consommation électrique de la box est quasiment réduite à zéro, permettant des économies d’énergie jusqu’à 95%. Ce mode s’aligne parfaitement avec les préoccupations environnementales actuelles et montre l’engagement de Free dans la réduction de l’impact écologique de ses appareils.

Mode Eco Wi-Fi : optimisation automatique de la consommation

Le mode Eco Wi-Fi complète cette démarche en offrant une gestion intelligente et économe de la consommation énergétique du Wi-Fi 7. Ce mode permet à la Freebox Ultra d’ajuster automatiquement la performance de son Wi-Fi en fonction des appareils connectés, en consommant uniquement l’énergie nécessaire. Cette optimisation automatique réduit significativement la consommation énergétique, particulièrement importante pour un usage quotidien et continu du Wi-Fi.

Ces deux modes soulignent l’engagement de Free à fournir des technologies non seulement avancées, mais aussi respectueuses de l’environnement. Ils reflètent une prise de conscience globale des enjeux écologiques dans le domaine des technologies de l’information et de la communication.

Freebox Ultra : une offre sans domotique

Alors que la domotique était une caractéristique clé de la Freebox Delta, Free n’a fait aucune annonce concernant cette fonctionnalité pour la Freebox Ultra, ni durant la conférence, ni dans la zone de démonstration. Cela marque un changement dans la stratégie de Free concernant l’intégration de la domotique dans ses offres.

Deux offres pour répondre à différents besoins

Free propose deux versions de son offre Freebox Ultra : une version complète à 49,99 € par mois la première année, puis 59,99 € par mois, et une version Freebox Ultra Essentiel, sans les services de contenus, à 39,99 € par mois la première année puis 49,99 €. Ces tarifs permettent d’adapter l’offre aux besoins variés des utilisateurs.

En somme, la Freebox Ultra se positionne comme une évolution notable dans l’écosystème de Free, avec des améliorations ciblées en matière de performance et de connectivité, bien que la domotique soit absente de cette version.