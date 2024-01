Suicide Squad: Kill the Justice League : un early access catastrophique et une étrange absence de codes pour les tests médias

Ça commence réellement à sentir le pâté : Suicide Squad: Kill the Justice League sortira sur consoles et PC le 2 février prochain, et certains peuvent même en « profiter » dès aujourd’hui en early acess. « Profiter » est un bien grand mot puisque le lancement de cet early access est une catastrophe totale, à l’image à vrai dire des fuites et des rumeurs qui tournent sur le développement chaotique du jeu depuis son annonce. En effet, à peine démarrés, les serveurs de ce titre multi-joueurs ont dû être arrêtés à cause d’un énorme bug : nombre des premiers joueurs à se ruer sur le jeu se sont retrouvés avec un taux de complétion de 100% sans même avoir lancé le titre (et sans pouvoir ensuite accéder aux différents menus du jeu). Le studio Rocksteady s’est donc résolu à arrêter les serveurs, alors même que l’early access devait être le gros bonus de ceux qui s’étaient procurés la version Ultimate de Suicide Squad: Kill the Justice League.

We’re aware that a number of players are currently experiencing an issue whereby upon logging into the game for the first time, they have full story completion.

To resolve this issue, we will be performing maintenance on the game servers.

During this time the game will be…

— Suicide Squad: Kill The Justice League (@suicidesquadRS) January 29, 2024