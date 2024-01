La Warner rachèterait les droits du documentaire sur Christopher Reeve (Superman)

Le documentaire « Super/Man », présenté au Sundance Film Festival de cette année, propose un portrait approfondi du regretté Christopher Reeve qui a incarné Superman de 1978 à 1987. L’interprétation du personnage par Reeve occupe une place particulière dans le cœur de nombreux fans, ce qui explique sans doute que plusieurs studios cherchent à acquérir les droits ce film documentaire. Si l’on en croit Deadline, Warner Bros. Discovery serait bien placé pour remporter le morceau, sachant que Neon ou bien Netflix seraient aussi sur les rangs pour récupérer les droits. Le studio ferait l’acquisition de « Super/Man » pour 15 millions de dollars. Ce rachat serait d’autant plus logique pour Warner que les films Superman avec Reeve en vedette intègrent déjà le service de streaming Max (service qui appartient à Warner). Variety de son côté croit savoir que le docu pourrait être diffusé sur CNN.

Réalisé par Ian Bonhôte et Peter Ettedgui, « Super/Man », couvre non seulement le rôle de Reeve en tant que Superman mais se penche également sur la vie personnelle de l’acteur. Ses enfants Matt, Alexandra et William sont présents dans le docu, sans compter de nombreuses images inédites. Forcément au vu des évènements tragique qui ont touché l’acteur, le documentaire explore comment la vie de Reeve s’est transformé suite à un accident d’équitation en 1995 qui l’avait laissé presque totalement paralysé. Il n’est pas impossible non plus que le documentaire sur Reeve soit un moyen pour la Warner de se racheter après les nombreuses critiques qui avaient suivi le film The Flash, ce dernier comprenant une recréation numérique du clone de Reeve en Superman. Cette reproduction 3D de l’acteur avait été effectuée sans l’accord de la famille.