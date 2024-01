Les films et séries qui arrivent sur Netflix en février 2024

Voici la liste des meilleurs films, séries, documentaires et animes qui rejoignent la plateforme de streaming Netflix (pour la France) en février 2024 dans l’ordre de diffusion.

SÉRIES

Let’s Talk About CHU

Date : 02/02

Synopsis : Chu Ai, vloggeuse à temps partiel, parle de sexe sans tabou sur sa chaîne. Mais dans la vraie vie, les choses ne sont pas si faciles.

Love Never Lies Poland: Season 2 Part 2

Date : 07/02

One Day – Un jour

Date : 08/02

Synopsis : Après avoir passé ensemble la nuit du bal de remise des diplômes, Emma et Dexter se séparent. Mais leurs vies vont rester étroitement liées. Inspiré du roman de David Nicholls.

Alpha Males: Season 2 – Machos alfa : Saison 2

Date : 09/02

Synopsis : Rien ne change du jour au lendemain. Les quatre amis essaient de bien faire, mais trouvent toujours le moyen de tout gâcher au travail, à la maison et dans leur vie sexuelle.

A Killer Paradox

Date : 09/02

Synopsis : Un meurtre fortuit en entraînant un autre, un étudiant lambda se retrouve coincé dans un interminable jeu du chat et de la souris avec un détective trop perspicace.

Good Morning, Verônica: Season 3 – Bom Dia, Verônica : Saison 3

Date : 14/02

Synopsis : Dans cette dernière saison haletante, Verônica forme d’improbables alliances et lève le voile sur son passé tout en poursuivant sa quête de justice.

Love Is Blind: Season 6 – Love Is Blind : Saison 6

Date : 14/02

Synopsis : À Charlotte, des célibataires accélèrent leur recherche de l’âme sœur en s’installant dans des capsules pour une folle aventure de romance et d’introspection de quatre semaines.

House of Ninjas

Date : 15/02

Synopsis : Des années après une retraite bien méritée d’une formidable vie de ninjas, une famille dysfonctionnelle doit reprendre du service pour faire face à une série de menaces.

AlRawabi School for Girls: Season 2

Date : 15/02

Synopsis : Au prestigieux lycée de jeunes filles AlRawabi, la rentrée rime avec nouvelles classes, nouvelles règles… et nouvelles reines qui font la loi.

Ready, Set, Love

Date : 15/02

Synopsis : Dans un monde où la population masculine diminue, une jeune femme ordinaire participe à un concours de rencontres parrainé par le gouvernement.

The Vince Staples Show

Date : 15/02

Synopsis : Un peu célèbre et un peu riche, le rappeur et acteur Vince Staples affronte les défis et les surprises de la vie quotidienne dans sa ville natale de Long Beach.

Comedy Chaos

Date : 16/02

Synopsis : Après s’être fait virer de sa propre entreprise, un homme malchanceux doit jongler entre sa vie de couple chaotique et le comedy club qu’il peine à faire tourner.

Rhythm + Flow Italy – Nouvelle École : Italie

Dates : 19/02 Eps 1-4, 26/02 Eps 5-7, 4/03 Ep 8

Synopsis : Dans cette compétition musicale, Fabri Fibra, Geolier et Rose Villain partent dénicher la prochaine superstar du rap italien dans les rues de Rome, Naples et Milan.

Avatar: The Last Airbender – Avatar : Le dernier maître de l’air

Date : 22/02

Synopsis : Les nations de l’Eau, de la Terre, du Feu et de l’Air vivaient en harmonie… jusqu’au jour où tout a changé. Une recréation de la série animée populaire, en prise de vues réelles.

The Mire: Millennium – The Mire

Date : 28/02

Synopsis : À l’approche de l’an 2000, les autorités enquêtent sur un meurtre, un squelette retrouvé dans la forêt de Gronty et une série d’enlèvements effroyables.

A Round of Applause – Sous les applaudissements

Date : 29/02

Synopsis : Rongé par ses angoisses existentielles et la nostalgie de sa vie passée dans une orange, un homme évolue au sein d’une famille excentrique. Un drame qui couvre plusieurs décennies.

FILMS

Ashes – Les Cendres

Date : 09/02

Synopsis : La vie d’une riche femme mariée vole en éclats quand elle tombe sur le manuscrit d’un étrange roman qui l’attire dans un fantasme enivrant puis la précipite dans une liaison dangereuse.

Bhakshak – Bhakshak : L’injustice en face

Date : 09/02

Synopsis : Une journaliste en mal de copie entame une enquête de longue haleine sur la complicité des autorités dans d’abominables crimes commis au sein d’un foyer pour jeunes filles.

Kill Me If You Dare – Tue-moi si tu l’oses

Date : 13/02

Synopsis : Lorsqu’un coup du destin change le cours de leur mariage houleux, Piotr et Natalia décident de rester ensemble… mais seulement jusqu’à ce que la mort les sépare.

A Soweto Love Story

Date : 14/02

Synopsis : Désespérée de voir que ses fils sont toujours célibataires, une femme promet sa maison au premier des trois qui se mariera. La course à l’autel est lancée !

Players – Prise au jeu

Date : 14/02

Synopsis : Une journaliste sportive new-yorkaise, maîtresse dans l’art de la séduction, craque inopinément sur sa dernière conquête. De coup d’un soir à coup de foudre, il n’y a qu’un pas…

The Heartbreak Agency – Cœurs en thérapie

Date : 14/02

Synopsis : Afin de rédiger un article, un journaliste sceptique participe contre son gré à une thérapie pour cœur brisé… et finit par ouvrir le sien à la charmante psychologue.

The Abyss

Date : 16/02

Synopsis : Alors que la ville suédoise de Kiruna s’enfonce, Frigga est déchirée entre sa famille et son poste de cheffe de la sécurité dans la plus grande mine souterraine au monde.

Through My Window: Looking at You – À travers ma fenêtre : Les yeux dans les yeux

Date : 23/02

Synopsis : Raquel et Ares n’arrivent pas à s’oublier, même blottis dans d’autres bras. Se retrouveront-ils malgré les pressions familiales dans l’ultime chapitre de cette trilogie ?

Mea Culpa

Date : 23/02

Synopsis : Une avocate pénaliste doit choisir entre sa famille, son devoir et la menace de ses propres désirs lorsqu’elle prend en charge l’affaire d’un artiste accusé de meurtre.

The 30th Annual Screen Actors Guild Awards – SAG Awards : La 30e édition

Date : 24/02 – Live

Synopsis : Les célébrités du cinéma et de la télévision illuminent le tapis rouge et la scène lors de la 30e cérémonie annuelle des Screen Actors Guild Awards. (Événement en direct en anglais)

Code 8 Part II -Code 8 : Partie II

Date : 28/02

Synopsis : Dans une ville où ceux qui possèdent des pouvoirs sont opprimés, un ex-criminel s’en remet à un baron de la drogue qu’il déteste pour protéger une adolescente d’un flic corrompu.

DOCUMENTAIRES

Raël: The Alien Prophet – Raël : Le prophète des extraterrestres

Date : 07/02

Synopsis : Adeptes, détracteurs et Raël lui-même sont interviewés dans cette série documentaire qui suit l’évolution d’une religion inspirée par les extraterrestres devenue secte controversée.

Lover, Stalker, Killer – Lover, Stalker, Killer : L’ex de l’extrême

Date : 09/02

Synopsis : Dans ce documentaire déroutant, un mécanicien essaie une appli de rencontres et fait la connaissance d’une femme qui pousse la passion amoureuse jusqu’à des extrêmes fatals.

Sunderland ‘Til I Die: Season 3 – Sunderland : Envers et contre tous : Saison 3

Date : 13/02

Synopsis : En quête de stabilité, Sunderland se voit affecter un nouvel entraîneur pour faire sortir le club de la League One et lui permettre d’accéder à l’EFL Championship.

Little Nicholas: Life of a Scoundrel – Le Petit Nicolás ou la Grande Imposture

Date : 15/02

Synopsis : Adolescent, le Petit Nicolás a infiltré les milieux réservés aux politiciens, aux millionnaires et à la famille royale. Il donne sa version des faits dans cette série documentaire.

Einstein and the Bomb – Einstein et la bombe

Date : 16/02

Synopsis : Que s’est-il passé quand Einstein a fui l’Allemagne nazie ? Ce docu-fiction dissèque la pensée d’un génie torturé, à partir de ses déclarations et d’images d’archives.

Can I Tell You A Secret? – Je peux te dire un secret ?

Date : 21/02

Synopsis : Trois femmes voient leurs vies bouleversées quand un harceleur infiltre leurs comptes sur les réseaux sociaux. Et elles ne représentent qu’une fraction de ses nombreuses victimes.

Formula 1: Drive to Survive: Season 6 – Formula 1 : Pilotes de leur destin : Saison 6

Date : 23/02

Synopsis : Pilotes, directeurs ou propriétaires d’écuries… Qu’ils soient sur le circuit ou dans le paddock, ils sont prêts à tout et vivent la saison de Formule 1 à 300 à l’heure.

American Conspiracy: The Octopus Murders – American Conspiracy : Une enquête tentaculaire

Date : 28/02

Synopsis : Un journaliste d’investigation qui enquêtait sur un complot politique d’envergure est retrouvé mort dans sa chambre d’hôtel. Des décennies plus tard, de nouveaux éléments font surface.

The Indrani Mukerjea Story: Buried Truth – Indrani Mukerjea : Le secret du sang

Date : Prochainement

Synopsis : Portée par de nouvelles révélations, cette série documentaire revient sur la disparition de Sheena Bora, alors âgée de 25 ans, et sur les dessous choquants de l’affaire.

STAND UP

Taylor Tomlinson: Have It All

Date : 13/02

Synopsis : Dans son troisième spectacle Netflix, Taylor Tomlinson évoque le job de ses rêves, la quête du partenaire idéal, la gestion du stress et de l’insomnie… Peut-on vraiment tout réussir ?

Mike Epps: Ready to Sell Out

Date : 20/02

Synopsis : Dans son dernier stand-up, l’humoriste Mike Epps aborde sans détour la mauvaise hygiène personnelle, la difficulté d’être infidèle et la guerre contre les « maris de bureau ».

POUR LES ENFANTS

Orion and the Dark – La Nuit d’Orion

Date : 02/02

Synopsis : Un garçon plein d’imagination affronte ses peurs lors d’un périple inoubliable à travers la nuit avec son nouvel ami, une créature géante et souriante qui s’appelle Noir.

Dee & Friends in Oz – Dee et compagnie au pays d’Oz

Date : 05/02

Synopsis : Lorsqu’une mystérieuse clé la transporte au pays d’Oz, une petite fille ordinaire du nom de Dee se lance dans un périple musical pour sauver la magie et devenir une héroïne.

Luz: The Light of the Heart – Luz : Les lueurs du cœur

Date : 07/02

Synopsis : Élevée par une famille kaingang bienveillante après une tragédie, Luz, fillette éprise d’aventure, part avec son ami luciole à la découverte de ses origines.