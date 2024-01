Elon Musk annonce qu’une Tesla moins chère arrivera sur le marché fin 2025

Elon Musk, le CEO de Tesla, a annoncé il y a quelques heures à un parterre d’investisseurs qu’un modèle Tesla au tarif plus abordable devrait être lancé vers la fin de l’année prochaine. Ce calendrier, s’il est respecté, permettra à Tesla de contrer la progression croissante des fabricants chinois de véhicules électriques. Musk a qualifié ce véhicule de voiture compacte de « nouvelle génération ». Ce dernier pourrait être le fameux véhicule électrique d’entrée de gamme à 25 000 dollars évoqué dans la récente biographie de Musk par Walter Isaacson. Musk n’a pas précisé le prix de ce modèle, mais l’on se doute qu’il ne franchira pas la barre des 30 000 dollars, ce qui en fera l’un des VE de sa catégorie les moins chers sur le marché nord américain (à voir à quel prix il sera vendu à l’international avec les taxes comprises. L’offre d’entrée de gamme actuelle de Tesla est le modèle 3 qui coûte 35 100 dollars.

Le coût élevé des véhicules électriques reste un obstacle important à leur adoption à plus grande échelle. Une enquête mondiale réalisée récemment par Deloitte a montré que le coût du VE était un facteur clé dans les décisions d’achat des consommateurs, en particulier dans des pays comme l’Allemagne, les États-Unis ou bien encore le Japon. Malgré un coût global inférieur à celui des voitures thermiques (grâce aux économies réalisées sur le carburant et l’entretien), les véhicules électriques affichent généralement des tarifs beaucoup plus élevés à l’achat. Au mois de décembre dernier, le coût moyen d’un véhicule aux États-Unis était de 48 800 dollars, alors que celui d’un véhicule électrique était de 50 800 dollars.

La baisse des tarifs est sans doute devenue un élément stratégique pour Tesla, qui a perdu son leadership il y a peu face au chinois BYD, et rien n’indique un ralentissement de la croissance des concurrents asiatiques. Musk a même reconnu face aux investisseurs que les constructeurs automobiles chinois domineraient sans doute sans les barrières commerciales instaurées par les Etats-Unis.