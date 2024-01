Redwood : Tesla préparerait un crossover compact tarifé aux alentours des 25 000 dollars

Voilà qui pourrait faire très mal aux marque européennes (encore une fois devrait-on dire…) : si l’on en croit les fuites du jour, Tesla préparerait un crossover compact dont le tarif ne dépasserait pas les 25 000 dollars. Baptisé Redwword en interne, ce modèle serait évidemment moins imposant que les Model 3 et Model Y. Ce modèle plus accessible n’est pas une surprise : Elon Musk l’a évoqué à plusieurs reprises ces dernières années… tout en précisant que le moment n’était pas encore favorable. Cette fois, Tesla serait en ordre de marche si bien que la production pourrait démarrer vers le milieu de l’année 2025.

Sachant que la Tesla Model Y domine déjà le marché européen, on imagine à peine le carnage que pourrait faire un tel véhicule sur un territoire qui privilégie plutôt les véhicules de dimensions modestes. Moins chère et mieux calibrée pour les attentes des clients européens, la Tesla Redwood a tout pour s’imposer encore plus fortement que les autres véhicules du constructeur. Ce sera forcément plus compliqué pour la Citroën ë-C3, la Kia Niro EV ou la future Renault 5 E-Tech electric… Il reste cependant à voir à quel tarif réel sera proposé ce véhicule en dehors des Etats-Unis (et généralement, ce n’est pas une bonne surprise…) et aussi à en savoir un peu plus sur ses spécifications matérielles et logicielles.