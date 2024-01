OnePlus 12 : le prix et la date de sortie pour la France sont dévoilés

Après la Chine, OnePlus détaille la sortie de son OnePlus 12 en France, ainsi que dans les autres pays. Nous découvrons ainsi la date de sortie, tout comme le prix.

C’est parti pour le OnePlus 12 en France

Les précommandes pour le OnePlus 12 débutent aujourd’hui en France. La commercialisation aura lieu le 6 février. Le constructeur propose une paire d’écouteurs OnePlus Buds Pro 2 pour toutes les personnes qui passent une précommande.

Côté prix, le OnePlus 12 avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage est proposé pour 969 euros en France. Pour le modèle avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, le tarif grimpe à 1 099 euros. En comparaison, le OnePlus 11 était disponible au lancement avec un prix de 849 euros pour sa version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et de 919 euros pour 16 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le fleuron de la marque est équipé de la puce Snapdragon 8 Gen 3, d’un écran QHD+ de 6,82 pouces à 120 Hz et d’une luminosité maximale de 4 500 nits. En ce qui concerne la partie photo, le OnePlus 12 dispose d’un trio de capteurs à l’arrière. Le Sony Lytia de 50 mégapixels sert de capteur principal. Il s’accompagne par un capteur de 64 mégapixels avec un téléobjectif périscopique. Et les photos ultra grand-angles sont gérées par un capteur de 48 mégapixels.

La batterie est également plus volumineuse (5 400 mAh). La charge filaire reste la plus rapide avec une puissance maximale de 100 W. De plus, la charge sans fil est de retour. OnePlus vendra un chargeur sans fil de 50 W sur sa boutique, mais vous pouvez également utiliser n’importe quel chargeur sans fil à une puissance maximale de 15 W.

En ce qui concerne le suivi, OnePlus promet quatre ans de mises à jour Android et cinq ans de mises à jour de sécurité.