Princess Peach Showtime dévoile ses transformations dans une bande-annonce

Nintendo propose aujourd’hui une nouvelle bande-annonce pour son futur jeu Princess Peach: Showtime prévu sur Switch, avec une mise en avant tout particulière sur les transformations de la princesse.

Parmi les transformations, on retrouve Peach ninja, western, épéiste, détective, pâtissière et kung-fu.

La date de sortie pour Princess Peach: Showtime est le 22 mars, il est possible de précommander le jeu dès maintenant pour 44,99€. Le jeu est présenté de la façon suivante par Nintendo :

Alors que la princesse Peach et ses amis se rendent au Théâtre de l’Étincelle pour assister à une représentation, l’infâme Syrah et sa Grappe maléfique apparaissent soudainement pour s’emparer de la scène ! Cette représentation qui s’annonçait parfaite a tourné au vinaigre, et c’est à Peach de sauver la situation !

Peach gagne accès à de nouvelles techniques lorsqu’elle se transforme. Elle peut par exemple se changer en épéiste pour faire tâter à la Grappe maléfique le piquant de sa lame, ou bien encore en détective pour mener l’enquête et traquer des indices qui la mèneront aux coupables. Il y a de nombreuses représentations à sauver, et bien d’autres transformations à découvrir comme encore Peach pâtissière ou Peach kung-fu !