Palworld : la folie continue et le jeu dépasse désormais les 6 millions de ventes… en 4 jours !

Palword est en train de tout exploser sur son passage. Lancé il y a 4 jours sur PC (via Steam), Xbox et Xbox Game Pass, le jeu hybride mélangeant survival, sraft, chasse aux monstres et phases de shoot vient de passer la barre mirifique des 6 millions de copies écoulées ! A ce rythme fou, on voit mal comment le jeu du studio PocketPair ne pourrait pas atteindre les 10 millions d’exemplaires. Incidemment, ce succès phénoménal prouve que la présence sur le Game Pass ne freine pas les ventes (ou alors très peu). Sur Steam, Palworld a réuni près de 1,6 millions de joueurs en simultané, ce qui fait de Palworld le troisième jeu le plus populaire au lancement sur le service, après CS:GO (1 818 773) et PUBG (3 257 248). Palworld parle même d’un pic de 1,7 million de joueurs, sans doute en comptabilisant les joueurs Xbox qui ont acheté le jeu ou y jouent via le Game Pass.

