[MaJ] La CNIL inflige une amende de 32 millions d’euros à Amazon France

La CNIL vient d’infliger à Amazon France Logistique une amende de 32 millions d’euros… pour surveillance excessive et intrusive de ses salariés ! Pas de coups bas contre les concurrents cette fois, pas de méthodes antitrust pointées du doigt, mais tout simplement des pratiques managériales pas vraiment raccord avec la législation française. Dans le collimateur de la CNIL, la mise en place par Amazon d’un système de mesure du temps d’inactivité des scanners, système « conduisant le salarié à devoir potentiellement justifier de chaque pause ou interruption ».

Outre ce contrôle du temps de pause digne des Temps Modernes (le film de Chaplin, pas la situation actuelle, quoique…), « La CNIL a jugé que le système de mesure de la vitesse d’utilisation du scanner lors du rangement des articles était excessif. En effet, partant du principe que des articles scannés très vite augmentaient le risque d’erreur, un indicateur mesurait si un objet avait été scanné en moins de 1,25 seconde après le précédent. » Dit autrement, Amazon est tellement au taquet pour contrôler la moindre micro-seconde de pause que cette obsession augmente le risque d’erreur de scan en poussant les employés à une activité frénétique. Et pour faire bonne mesure, la CNIL a aussi « estimé excessif de conserver toutes les données recueillies par le dispositif ainsi que les indicateurs statistiques en découlant, pour tous les salariés et intérimaires, en les conservant durant 31 jours. »

Au final, la CNIL cite 4 manquements majeurs à plusieurs articles du RGPD, ce qui motive bien évidemment l’amende de 32 millions d’euros. [MaJ du 23/01/24] Arc-bouté sur ses méthodes managériales que l’on croirait tirées d’une mauvaise dystopie, Amazon a répondu sèchement à la décision de la CNIL : « Nous sommes en profond désaccord avec les conclusions de la CNIL qui sont factuellement incorrectes et nous nous réservons le droit de faire appel. L’utilisation de systèmes de gestion d’entrepôt est une pratique courante du secteur : ils sont nécessaires pour garantir la sécurité, la qualité et l’efficacité des opérations et pour assurer le suivi des stocks et le traitement des colis dans les délais et conformément aux attentes des clients. »